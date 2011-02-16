Мінекономрозвитку розповіло, коли введуть мита на імпорт нафтопродуктів

Введення мит на імпорт нафтопродуктів можливе лише після того, як нафтопереробні заводи (НПЗ) України істотно поліпшать якість їх виробництва усередині країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

Він зазначив, що Мінекономрозвитку виступило з такою пропозицією до нафтопереробних заводів.

"Ми готові відразу підготувати документ про введення мита після того, як буде закінчена модернізація (НПЗ - УНІАН). Якщо у заводів буде можливість вийти на виробництво високоякісного бензину через рік, то ми готові сьогодні оголосити про введення через рік мит на імпорт бензину з тим, щоб стимулювати проведення модернізації власних заводів", - сказав В. КОПИЛОВ.

Він сказав також, що керівництво нафтопереробних заводів вивчає цю пропозицію Мінекономрозвитку.

"Заводи сьогодні думають над цією пропозицією. Я вважаю, що вона правильна", - сказав заступник міністра. Він підкреслив, що якщо вводити мита на експорт нафтопродуктів зараз, то це призведе лише до здорожчання бензину.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі оголосила про те, що прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення об`ємів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Раніше Міненерговугілля офіційно заявило, що підтримує введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти, незалежно від країни походження, на бензини - 130 євро/тонна, на дизпаливо - 80 євро/тонна.

Експерти кажуть, що введення мит на імпорт палива у пропонованих Міністерством енергетики і вугільної промисловості розмірах може призвести до росту вартості бензину А-95 до 10,6 грн./літр, дизельного палива - до 9,4 грн./літр.