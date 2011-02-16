Росія і Словаччина розглядають можливість будівництва на словацькій території трьох ПСГ

Москва. Росія і Словаччина розглядають можливість будівництва на словацькій території трьох підземних сховищ газу (ПСГ) загальним об`ємом 60-65 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики РФ за підсумками зустрічі глави Міненерго Сергія ШМАТКА з міністром економіки і будівництва Словацької Республіки Юраєм МІШКОВИМ.

«Одним із найбільш перспективних спільних проектів у галузі ПЕК може стати проект створення на території Словаччини трьох газосховищ загальною місткістю 60-65 млрд. куб. м газу, запропонований Міненерго Росії та ВАТ «Газпром», - говориться в повідомленні.

На думку російських фахівців, будівництво газосховищ забезпечить безперебійність поставок газу і підвищить енергобезпеку Словацької Республіки.

«Розширення російсько-словацької співпраці в галузі ПЕК дозволить нашій країні збільшити експорт вуглеводнів і енергії, а для Словацької Республіки стане заставою її енергетичної безпеки і відкриє нові можливості для розвитку національної промисловості», - заявив С.ШМАТКО.

Наголошується, що особливу увагу під час зустрічі було приділено співпраці двох країн у галузі ПЕК. Через територію Словаччини до країн Європи щорічно транспортується більш як 50 млрд. куб. м російського природного газу. Росія забезпечує майже 100% потреб Словаччини в паливних ресурсах. Обсяги поставок російської нафти до Словаччини становлять близько 6 млн. тонн на рік, газу – більш як 6 млрд. куб. м. Крім того, Росія поставляє до Словаччини і ядерне паливо. Атомна енергетика забезпечує близько 54% всієї споживаної в Словаччині електроенергії. АЕС на території Словацької Республіки (4 реактори загальною потужністю 1816 МВт електроенергії) побудовані на основі радянських технологій водо-водяних енергетичних реакторів (модель V213).