Україна у січні збільшила транзит газу, нафти – скоротила

Транзит природного газу по території України у січні 2011 року збільшився на 2,9% порівняно з січнем 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України у січні скоротився на 17,9% порівняно з січнем 2010 року.

Загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України в січні скоротилося на 22,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу по території України збільшився на 2,9%, порівняно з 2009 роком, транзит нафти скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти - скоротилася на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».