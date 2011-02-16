Експерт: збільшення прокачування по «Одеса-Броди» не буде загрожувати постачанню з РФ до Європи

Збільшення об'ємів прокачування нафти по трубопроводу "Одеса-Броди" не загрожуватиме постачанням російської нафти в Європу через перенаправлення значних об'ємів у східному напрямку.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки РФ Костянтин СИМОНОВ.

"Конфлікт можливий, і "Транснафта" вже заявляла про загрозу транзиту (у Європу - УНІАН), але насправді це той окремий випадок, коли ми самі винуватці своїх проблем", - сказав він.

"Проблема "Одеса-Броди" полягає в тому, що навіть якщо б не було аверсного використання цього нафтопроводу, тобто не було ідеї узяти азербайджанську нафту і доставити її до білоруських заводів, російська нафта могла там не з’явитися тому, що основні постачальники нафти по маршруту "Броди-Одеса", наприклад, компанія ТНК-ВР, заздалегідь попереджала "Транснафту", що у неї цієї нафти фізично немає", - сказав експерт.

К. СИМОНОВ пояснив, що в підписаному контракті йдеться про постачання у Білорусь венесуельської нафти, але через розмінні угоди реально поставлятиметься азербайджанська нафта по "Одеса-Броди".

За його словами, після вводу в дію нафтопроводу на Китай досить великі об'єми відволікаються на східному напрямі, при тому, що ріст видобутку нафти в РФ не дуже великий.

"Відволікаючи нафту з європейського ринку, ми самі створюємо проблеми, і, за моїми оцінками, навіть якщо б не було аверсного режиму, то цей нафтопровід міг стати", - сказав він, додавши, що в цей час якраз закінчилися контрактні зобов'язання у ТНК-ВР.

На його думку, Росія свідомо відмовляється від деяких ринків, зокрема Словаччини.

"На це місце приходитимуть інші постачальники, наприклад Казахстан, який висловив зацікавленість в постачаннях на ці ринки", - сказав К.СИМОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня голова компанії "Транснафта" Микола ТОКАРЕВ заявив, що не унеможливлює зупинки експортних постачань російської нафти по південній гілці нафтопроводу "Дружба" у разі збільшення прокачування нафти з українського порту "Південний" у Білорусь по нафтопроводу "Одеса-Броди".

Голова "Транснафти" нагадав, що в цьому напрямі в Південну Європу щорічно надходить 17 млн. тонн російської нафти. Варіанти розвитку подій, за словами М.ТОКАРЕВА, залежатимуть від того, як сторони знаходитимуть баланс інтересів.

Минулого року Білорусь, щоб знизити залежність від російської нафти, домовилася про постачання 10 млн. нафти на рік з Венесуелою. Восени найбільш оптимальним способом постачання цієї нафти була визнана доставка її танкерами до українського морського порту "Южний", а потім по нафтопроводу "Одеса-Броди", який для цього був переведений в аверсный режим.

У компанії нагадали, що цей нафтопровід був побудований у 2001 році для прокачування каспійської нафти в обхід Росії. У той же час через відсутність гілки в Польщу труба декілька років не використовувалася, потім почалися постачання невеликих об'ємів нафті в реверсном режимі.

Керівництво "Транснафти" неодноразово заявляло, що запуск "Одеса-Броди" в аверсном режимі може створити технологічні проблеми для роботи південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Після переходу "Одеса-Броди" в аверс нафта по одній з двох гілок південної "Дружби" була запущена в реверсі у напрямі до Мозирського НПЗ (Білорусь). Після цього для експортних постачань нафти на захід друга гілка була пущена на граничну потужність - 17,05 млн. тонн нафти на рік.