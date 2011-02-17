«Газпром» придбав 50% частки ENI в проекті Elephant

У Римі голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і генеральний керівник концерну ENI Паоло СКАРОНІ підписали договір уступки частки в угоді про розподіл продукції (УРП) за проектом Elephant.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Відповідно до документа, «Газпрому» перейде 50% частки ENI в консорціумі, що бере участь на умовах УРП в розробці лівійського нафтового родовища, а саме – 33,33% консорціуму іноземних компаній. Вартість нового активу складе 163 млн. дол. США», – йдеться в повідомленні.

Після підписання договір буде переданий на схвалення лівійській стороні.

Довідка УНІАН. Родовище Elephant знаходиться в західній частині Лівії. Його запаси нафти оцінюються в 110 млн. тонн. Максимальний річний видобуток очікується на рівні 6 млн. тонн. Родовище повністю облаштоване і має в своєму розпорядженні об`єкти енергопостачання, підготовки і транспортування нафти до власного прибережного терміналу.

У листопаді 2006 року «Газпром» і ENI підписали угоду про стратегічне партнерство, відповідно до якої сторони домовилися опрацювати інвестиційні проекти в галузі розвідки і видобутку газу в Росії і третіх країнах.

У квітні 2007 року було підписано додаткову угоду, що передбачає можливість придбання «Газпромом» зарубіжних видобувальних активів ENI.

У червні 2009 року сторони погодили основні умови операції купівлі-продажу, відповідно до яких частка ENI в лівійському нафтовому проекті Elephant була визначена як перший актив для продажу «Газпрому».

Безпосереднім покупцем частки в Elephant і учасником проекту стане ВАТ «Газпром нафта». Компанія зможе направляти для роботи в проектній компанії власний технічний та управлінський персонал у рамках квот, узгоджених з італійською стороною.