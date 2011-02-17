Міллер: Nord Stream не знизить обсяги транзиту газу через Україну

Початок постачань газу по трубопроводу "Північний потік" (Nord Stream) не означатиме скорочення транзиту газу іншими маршрутами, зокрема, через Україну і Білорусь.

Як повідомляє РІА “Новости”, про це вчора в Римі заявив глава російського газового холдингу "Газпром" Олексій МІЛЛЕР.

"Так питання не стоїть. Ці поставки (по" Північному потоку "- УНІАН) будуть здійснюватися за новими контрактами", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що будівництво газогону "Північний потік" планується завершити у травні, після чого вже навесні поточного року по трубопроводу почнуться тестові поставки.

О.МІЛЛЕР зазначив, що "це будуть поставки вже на основі довготермінових контрактів".

За словами глави "Газпрому", цей газ будуть купувати традиційні партнери російського холдингу в Європі.

Як відомо, Nord Stream є новим маршрутом для експорту російського газу до Європи (перш за все, на ринки Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Франції та Данії). Газогін довжиною 1,22 тис. км і потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік пройде по дну Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). "Газпром" уже підписав довгострокові контракти на постачання газу по Nord Stream клієнтам у кількох країнах ЄС, включаючи Німеччину, Данію, Нідерланди, Бельгію, Францію і Велику Британію. Будівництво другої нитки у 2012 році дозволить збільшити пропускну здатність Nord Stream до 55 мільярдів кубів на рік.