Мер Львова просить Януковича передбачити окремий тариф на газ для релігійних організацій

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Кабінету міністрів з проханням передбачити окремий тариф на газопостачання для релігійних організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, до А.САДОВОГО звернулися настоятелі монастирів у зв’язку із критичною ситуацією щодо проплат за спожитий газ, яка виникла через набуття чинності постановою НКРЕ від 31 січня 2011 року «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання».

«Ситуація, в якій опинились релігійні установи міста, – критична. До прикладу, Свято-Покровський монастир студійського уставу за грудень сплачував за спожитий газ та його транспортування 752,4 грн. за тисячу кубічних метрів. У січні ця цифра вже становила 2685,6 грн. Тобто, ціна виросла більше, ніж утричі», - зазначається у повідомленні.

Міський голова Львова просить владу врегулювати це питання.

«З метою зняття соціальної напруги, яка може виникнути внаслідок погіршення умов функціонування релігійних установ усіх конфесій, пропонуємо внести зміни до постанови НКРЕ, де передбачити окремий тариф (ціну) на газ для релігійних організацій усіх без винятку конфесій, які зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку», - йдеться у листі.

«Раніше «Львівгаз» нараховував оплату за газ монастирям за тарифами такими, як для гуртожитків. Тепер же нас відносять до структурних будівель і рахують за в рази вищими тарифами, а оплату вимагають. Такі суми оплачувати нереально. Якщо у грудні ми заплатили 12229 грн, то вже у січні ця сума склала 31496 грн», - зазначив у коментарі УНІАН отець Йосафат КОВАЛЬ, провінційний економ Провінції отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні.