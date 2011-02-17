«Континіум» придбала мережу автозаправок «Рось»

Група компаній «Континіум», яка контролює мережу АЗС WOG, придбала мережу автозаправок «Рось».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів почесний президент групи компаній «Континіум» Ігор ЄРЕМЄЄВ.

За його словами, мережа АЗС «Рось» працюватиме під брендом WOG, здійснити ребрендинг планують протягом цього року.

І.Єремєєв також уточнив, що мережа «Рось» має 11 АЗС, а в мережі WOG працює близько 390 автозаправних станцій.

Довідка УНІАН. У січні 2006 року Антимонопольний комітет України дозволив СП «Західна нафтова група», яка спеціалізується на модернізації та експлуатації автозаправних комплексів і нафтобаз, сконцентрувати більше 50% в статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Континіум-Галичина».

ТД «Континіум-Галичина» діє за ліцензійним договором на використання торгової марки WOG, а власником АЗС виступає «Західна нафтова група».

Компанії входять до групи компаній «Континіум», яка знаходиться у сфері впливу бізнесмена Ігоря Єремєєва.