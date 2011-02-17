Ціна нафти продовжила зростання на фоні ситуації на Близькому Сході

Ціни на нафту на торгах у четвер, 17 лютого, демонструють позитивну динаміку на фоні політичної кризи в Бахрейні, Алжирі, Йемені та Лівії.

Зокрема, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,05 долара, або на 0,38% - до 85,03 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,29 долара, або на 0,28% - до 104,07 долара за барель, передає Bloomberg.

Нагадаємо, в минулу п`ятницю президент Єгипту Хосні Мубарак пішов у відставку і передав владу в країні Вищій раді озброєних сил. Безладам, що почалися в кінці січня, в Єгипті передувала зміна влади в іншій північноафриканській державі - Тунісі. У понеділок масові акції протесту пройшли в Бахрейні, Алжирі та Йемені.