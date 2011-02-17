Власник Херсонського НПЗ готовий закласти 100% акцій заводу

Власник ЗАТ «Херсонський нафтопереробний нафтозавод» готовий закласти 100% акцій підприємства для залучення кредиту на його модернізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив почесний президент групи компаній «Континіум», яка контролює Херсонський НПЗ, Ігор ЄРЕМЕЄВ.

За його словами, власник Херсонського НПЗ звернувся до уряду України з пропозицією передати 100% акцій заводу в заставу державі для отримання держгарантій, необхідних для залучення кредиту під модернізацію підприємства.

«У такому разі держава зможе контролювати всі фінансові потоки Херсонського НПЗ. Як альтернативний варіант ми пропонуємо передати державі якийсь пакет акцій Херсонського НПЗ і ввести її до складу акціонерів заводу», - уточнив І.ЄРЕМЕЄВ.

Він також повідомив, що в разі успішного завершення модернізації, Херсонський НПЗ як сировину для виробництва нафтопродуктів використовуватиме 70% російської нафти й 30% нафти з Азербайджану.

При цьому І.ЄРЕМЕЄВ зазначив, що не бачить проблем із поставками сировини на Херсонський НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого голова Наглядової ради Херсонського НПЗ Ігор ЄРЕМЕЄВ заявив, що Китайська державна нафтова корпорація Sinopec готова повністю фінансувати реконструкцію Херсонського нафтопереробного заводу (НПЗ), проте під державні гарантії України.

«Ми можемо запропонувати державі або входження до складу акціонерів (Херсонського НПЗ – УНІАН), або передати всі акції як заставу державі під її гарантії», – сказав І.ЄРЕМЕЄВ.

За його словами, реконструкцію заводу планується провести за 4 роки, в два етапи.

Перший етап розраховано на 2,5 року. За результатами виконання першого етапу планується досягти глибини переробки нафти на рівні 78%, виробляючи пальне за стандартом Євро-5. Через 4 роки планується досягти глибини переробки нафти на рівні 92%.

Також на Херсонському НПЗ планується виробляти біопальне з олійних культур.

Окупність проекту, за словами І.ЄРЕМЕЄВА, становить 5,8 року з моменту запуску. При цьому вартість реконструкції не озвучувалася.

Планується також, що через 2,5 року після запуску заводу валовий дохід Херсонського НПЗ становитиме 6 млрд. дол., а податки і платежі до бюджету досягнуть 4-6 млн. грн. на рік.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Херсонський нафтопереробний завод» – один із найбільших НПЗ в Україні. Заснований у 1938 році. З 2005 року завод не виробляє нафтопродуктів у зв`язку із зупинкою на реконструкцію.

Херсонський НПЗ контролює група "Континіум" (м. Луцьк), яка володіє широкою мережею АЗС під торговою маркою WOG.