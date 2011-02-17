ВР скасувала зміни до деяких законів щодо розрахунків за газ та електроенергію

Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 14 грудня 2010 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію" був заветований Президентом.

Глава держави вказав, що цей закон штучно звужує перелік підприємств, для яких запроваджується такий механізм проведення розрахунків, включивши до цього переліку лише ті підприємства, які здійснюють діяльність в обсягах, що перевищують рівень, установлений умовами і правилами провадження господарської діяльності.

Це виводить зі сфери дії закону підприємства теплоенергетики з найбільшими обсягами кредиторської заборгованості за спожитий природний газ.

Також законом було передбачено, що його дія поширюється на теплопостачальні підприємства, яким тарифи на теплову енергію затверджені на рівні економічно обгрунтованих витрат з урахуванням рентабельності, а для проведення розрахунків за спожитий газ можуть бути використані кошти не більше частки паливної складової частини у тарифах на теплову енергію, затверджених на рівні економічно обгрунтованих витрат з урахуванням рентабельності. Тому Президент запропонував його відхилити.