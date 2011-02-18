«Нафтогаз» і ExxonMobil домовилися про співпрацю

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і американський енергетичний гігант ExxonMobil домовилися про співпрацю у сфері розвідки нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Про це УНІАН повідомили в управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, 16 лютого 2011 року у Х`юстоні (США) між «Нафтогазом України» і ExxonMobil було підписано Угоду про конфіденційність і Меморандум про співпрацю у сфері розвідки запасів нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Метою укладеного меморандуму є налагодження взаємовигідної співпраці компаній у галузі аналізу потенціалу запасів метану вугільних родовищ, сланцевого газу, газу з щільних порід та інших нетрадиційних вуглеводнів на території України.