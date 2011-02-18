Чистий прибуток "Київенерго" минулого року перевищив 157 млн. грн.

На відміну від 2009 року "Київенерго" закінчила 2010 рік з позитивним фінансовим результатом. За підсумками роботи минулого року компанія отримала 157 млн. 334 тис. грн. чистого прибутку.

Про це УНІАН повідомив Департамент корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

2009 рік для столичних енергетиків був збитковим - мінус 617 млн. 260 тис. грн.

Як повідомив фінансовий директор АК "Київенерго" Михайло УТКІН, "Київенерго" отримала позитивні фінансові показники завдяки майже 2 млрд. грн., які КМДА перерахувала нам минулого року в якості компенсації різниці між існуючими у столиці тарифами на тепло і його реальною собівартістю. Проте, як вже повідомляла компанія, усі ці гроші ми відразу переказали на рахунки ДК "Газ України" і тому ці прибутки фактично залишилися лише цифрами на папері. Але сподіваємося, що в майбутньому компанія зможе вийти на реальну прибутковість і матиме можливість інвестувати кошти на украй необхідну модернізацію і розвиток системи енергозабезпечення столиці".

Нагадаємо, 3 вересня 2010 року АК "Київенерго" отримала від КМДА 1,445 млрд. грн. компенсації різниці між витратами енергокомпанії на виробництво теплоенергії і тарифами на тепло для населення і 6 грудня ще 457,8 млн. грн.

У той же час, 15 лютого ц.р. прес-служба ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" повідомила, що заборгованість за газ столичної енергокомпанії АЕК "Київенерго" за 2010-2011 рр. складає 1,44 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. - усього 2%).