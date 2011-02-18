Мозирський НПЗ: немає підстав звинувачувати нас у демпінгу на ринку нафтопродуктів України

На Мозирському нафтопереробному заводі (Білорусь) заявляють про відсутність підстав звинувачувати їх в демпінгу на ринку нафтопродуктів України.

Про це йдеться у заяві підприємства, переданій УНІАН.

"Розмови про ціновий демпінг нафтопродуктів виробництва ВАТ "Мозирський НПЗ" на українському ринку не мають під собою підстав", - підкреслюють у заяві.

У документі сказано, що реалізація нафтопродуктів Мозирського НПЗ на експорт здійснюється виключно за ринковими цінами, сформованими на електронних біржових торгах, у яких на рівних беруть участь споживачі із понад 20 країн світу, у тому числі компанії з України. "Така система експортних продажів - відкрита, конкурентна і така, що забезпечує рівноправ`я усім учасникам - діє у Білорусі понад 5 років. Крім того, з 1 січня 2011 року на підставі положень нормативних правових документів Митного союзу під час експорту нафтопродуктів з території Республіки Білорусь стягуються вивізні митні збори", - сказано в заяві.

Нафтопродукти, що випускають на ВАТ "Мозирський НПЗ", підкреслюють на підприємстві, займають сегмент високоякісної продукції і наявність продукції високої якості дозволяє українському споживачеві комфортно себе почувати при виборі умов експлуатації свого транспорту.

"Продукція українських нафтопереробних підприємств за своїми якісними показниками поки не може відповідати вимогам Євро-4 і Євро-5. У разі створення бар`єрів для постачання в Україну високоякісної продукції, ринок буде заповнений продукцією низької якості. У результаті в програші залишиться український споживач, позбавлений права вибору", - вважають на Мозирському НПЗ.

У документі повідомляють, що заява була зроблена унаслідок того, що у ЗМІ і на інтернет-сайтах "Розгорнута інформаційна кампанія, де однобоко висвітлено постачання на ринок України білоруських нафтопродуктів", суть якої полягає "у несправедливості умов для конкуренції на ринку нафти і палива на території сусідньої країни (України - УНІАН)".