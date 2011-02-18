Тігіпко: будівництво у Словаччині російських ПСГ загрожує транзитному потенціалу України

Лідер партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО вважає, що плани будівництва на території Словаччини трьох російських підземних сховищ газу (ПСГ) несуть загрозу транзитному потенціалу України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Сильної України".

"Росія проводить послідовну політику у сфері диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу. Це внутрішня справа Росії, але Україна повинна усвідомлювати, які загрози несе така політика з точки зору енергетичної безпеки нашої країни", - заявив С. ТІГІПКО.

На його думку, найбільші в Європі підземні газові сховища - головна конкурентна перевага української газотранспортної системи.

"Якщо ми позбудемося цієї переваги, цінність ГТС значно знизиться", - переконаний С. ТІГІПКО.

Він вважає, що Україні необхідно активізувати газовий діалог з Росією і Європою. "Наші аргументи прості - будівництво обхідних газопроводів і альтернативних українським газових сховищ економічно невиправдане. Дешевше і простіше знайти таку, що влаштовує усіх, схему модернізації української ГТС", - зазначив С. ТІГІПКО.

За його словами, переговори Росії і Словаччини щодо розвитку співпраці у газовій сфері - наслідок пробуксування діалогу Києва, Москви і Брюсселю у газовому питанні. "Ініціатором і головним двигуном таких переговорів має бути саме Україна", - заявив С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики РФ і ВАТ "Газпром" пропонують реалізувати проект зі створення на території Словаччини трьох підземних газосховищ (ПСГ) загальною місткістю 60-65 мільярдів кубометрів газу.

"Газпром" планує до 2015 року збільшити майжеув два рази потужності своїх ПСГ в Європі - до 4,9 мільярдів кубометрів. У цей момент компанія використовує потужності ПСГ в Австрії (перша черга ПСГ "Хайдах"), а також орендує їх у Великобританії ("Хамблі Гроув"), Німеччині ("Реден" і потужності ПСГ компанії VNG), Франції (потужності компанії Vitol).

Через територію Словаччини у країни Європи щорічно транспортують більше 50 мільярдів кубометрів російського природного газу.