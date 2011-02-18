Кабмін розширив перелік інформації для маркування пральних машин

Уряд затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин, згідно з яким виробник повинен вказувати інформацію про рівень ефективності споживання електроенергії та інших ресурсів.

Про прийняття відповідної постанови Кабінетом міністрів УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Дія Технічного регламенту поширюється на нові пральні машини вітчизняного і іноземного виробництва, які живляться від мережі електричного струму.

Пральні машини повинні мати енергетичну етикетку і картку з інформацією українською мовою про клас енергетичної ефективності, об'єм енергоспоживання, клас ефективності прання, клас і ефективність віджимання, максимальну швидкості обертів центрифуги, масу завантаження білизни і об'єм споживання води.

Клас енергетичної ефективності позначається буквами від A до G: А - максимально ефективний, G - мінімально ефективний.

Ця постанова набуває чинності через шість місяців з дня публікації.