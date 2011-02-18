В Україні запровадять вітчизняне маркування побутової техніки залежно від енергоспоживання

Цього року в Україні буде запроваджено вітчизняне маркування побутової техніки, зокрема, холодильників та телевізорів, залежно від їх енергоспоживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Марія МАЛАЯ під час прес-конференції «Як заощадити в умовах підвищення тарифів на електроенергію?».

“В минулому році урядом був прийнятий технічний регламент, який впроваджує в Україні українську енергетичну марку. Вона затверджена ще кілька років тому Держастандартом і з цього року для побутової техніки, яка виробляється в Україні, яка імпортується в Україну, буде запроваджена Українська енергетична марка, яка адаптована до чинних на сьогодні енергетичних марок в країнах ЄС”, - зазначила М.МАЛАЯ.

За її словами, цього року українське маркування починається з холодильників та пральних машин. “Десь з травня-червня з’являться такі марки на техніці”, - повідомила М.МАЛАЯ.

Вона зазначила, що на побутовій техніці, виготовленій в країнах ЄС, завжди присутнє енергетичне маркування з класифікацією в залежності від споживання електроенергії і поділу на відповідні класи від А до Е (латинські літери). Разом з тим, за інформацією М.МАЛОЇ, з минулого року в країнах ЄС почався перегляд стандартів в енергетичному маркуванні.

“Тому що техніка на сьогодні не стоїть на місці і порівняно з класом А, який на сьогодні формально є найвищим і найбільш енергоефективним класом побутової техніки, в Європі вже діють стандарти на побутову техніку А++ (два плюси)”, – відзначила вона.

У багатьох країнах Європи, за її словами, техніка нижче класу Е навіть заборонена до продажу.

“В нас на жаль вона ще реалізовується в магазинах. Тому треба звертати завжди увагу на цей момент”, - наголосила М.МАЛАЯ, зазначаючи, що це є одним з вагомих заходів в економії коштів для споживачів при зростанні вартості електроенергії.

Маркування, за її інформацією, буде присвоюватися самим виробником техніки, а перевірку даних за європейською системою проводитимуть вітчизняні лабораторії при Держспоживстандарті.

“Вони вибірково будуть перевіряти. І ми плануємо, якщо техніка не відповідає визначеному виробником класу, то це буде розповсюджуватися на сайті лабораторії нашого агентства і через ЗМІ для інформування населення”, - сказала М.МАЛАЯ.

За словами М.МАЛОЇ, найбільш енергозатратними в побуті є холодильники, пральні машини, електрочайники, електрообігрівачі та кондиціонери. Серед заходів, які вона порадила для економії грошей на оплату за спожиту електроенергію, також є такі прості, як вимикати світло там, де воно вже не потрібно; від’єднувати техніку взагалі від електромережі, оскільки навіть у вимкненому стані, але під’єднаному до мережі, вона споживає електроенергію; намагатися зменшити використання побутової техніки, наприклад, відмовитись від електрочайників ти миючих машин. Крім того, за її словами, менше електроенергії буде використовуватись при утепленні оселі, зокрема, замінити вікна, двері, що дасть змогу відмовитись від використання обігрівачів.

“Інші прості способи, які не потребують витрачання грошей, для більш якісного освітлення кімнати частіше протирати вікна, освітлювальні прилади від пилу, використовувати не лампи розжарювання, а люмінісцентні прилади або світлодіодні джерела освітлення”, - додала М.МАЛАЯ.

У свою чергу заввідділом енерговикористання та оптимізації енергоспоживання Інституту загальної енергетики НАН України Віктор БІЛОДІД зазначив, що можна також скористатися тарифами, які залежать від періоду доби.

“Наприклад, періть (пральною машиною – УНІАН) вночі, коли дешевша електроенергія. Але треба встановити спеціальні лічильники, які ведуть облік спожитої електроенергії вдень чи вночі. Є лічильники, які можуть обліковувати три періоди – це піковий період, звичайний і нічний час...”, - сказав В.БІЛОДІД.

Так, за даними фахівців, тариф на електроенергію нічний найнижчий і вираховується з коефіцієнтом 0,4; у пікові години найвищий – з коефіцієнтом 1,5 і звичайний тариф з коефіцієнтом 1. “Треба подати спеціальну заявку в “Київенерго”, встановити спеціальні лічильники для того, щоб вас поставили на спеціальний облік”, - уточнив В.БІЛОДІД.

Разом з тим він відзначив, що ці зонові лічильники електроенергії “досить не дешеві” – в залежності від модифікації від 500 до 1 тис. грн.

Між іншим В.БІЛОДІД звернув увагу, що зростання споживання електроенергії за останні 5 років становило в Україні 7,1%. “Це в період 2004 р.-2009 роки. Статистика 2010 року ще “плаває”, але скоро буде відомою. Я думаю, що там теж буде зростання не зважаючи на підвищення цін. Тобто інтенсивно йде нарощування споживання електричної енергії”, - підкреслив він.