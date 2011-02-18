Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні напряму залежить від інвесклімату

Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні буде можливий лише за умови формування привабливого інвестиційного клімату в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу «Альтернативна енергетика в Україні - проблеми і перспективи», організованого Інститутом Горшеніна, висловили запрошені експерти.

Зокрема, директор Інституту геологічних наук НАНУ Петро ГОЖИК відзначив, що в Україні вже давно розвідано значні родовища природного газу, проте їх розробка не ведеться через відсутність коштів. «Родовища є — це і Одеська область, і Крим, і Дніпровсько-Донецький басейн, й інші регіони. За нашою оцінкою, Україна може розраховувати на 13 трлн. кубометрів природного газу. Необхідно бурити і освоювати. Ще в 2007 році ми мали почати буріння кількох дослідних свердловин, однак у держави грошей не було і немає. Отже, потрібно залучати приватного інвестора», - відзначив П.ГОЖИК.

Крім того, на його думку, одним з найперспективніших напрямів розвитку нетрадиційних джерел енергоносіїв в Україні міг би стати видобуток шахтного метану. Як приклад П.ГОЖИК навів шахту ім. Засядька. «Власник вклав гроші в обладнання і одержав реальний результат», - відзначив геолог і додав: «Українська влада має визначитися, що їй потрібно: газ або податки. Одне з двох виключається. Якщо ми хочемо розвивати видобуток власного газу, ми маємо звільнити інвестора від податків».

Що стосується видобутку сланцевого газу в Україні, то, на думку П.ГОЖИКА, хоча його видобуток і є дуже перспективним, він вимагає досить значних капіталовкладень. «Починати нам варто з видобутку газу традиційними методами. США йшли до видобутку свого сланцевого газу 30 років, пробуривши 11 тисяч свердловин, перш ніж одержати позитивний результат. При цьому в Америці значна частина сланцевого газу залягає на глибині від 500 метрів до кілометра, тоді як у нас сланцевий газ знаходиться на глибині 20-3 км, що вимагає великих витрат на його видобуток», - відзначив експерт.

При цьому він підкреслив, що технологія видобутку сланцевого газу пов`язана з ризиком завдати шкоди екології. «У сланцеву породу закачується величезна кількість води, необхідної для гідророзриву, що може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це питання навіть розглядав Конгрес США», - сказав геолог.

Підтримавши думку П.ГОЖИКА про необхідність поліпшення інвестклімату для розвитку альтернативної енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр ТОДІЙЧУК, у свою чергу, відзначив необхідність більш зваженого підходу держави до вибору інвестора. «Нафтогаз» створив спільне підприємство з видобутку шахтного метану з «Газпромом», коли відомо, що у росіян немає ані досвіду, ані технологій, ані вільних коштів для інвестицій. Чому українці вирішили взяти собі в партнери компанію, яка, не маючи відповідних ресурсів, як ніхто інший зацікавлена у збереженні контролю над українським ринком газу? Адже є зарубіжні компанії, які зацікавлені у співпраці з Україною з цієї тематики і мають досвід у видобутку шахтного метану. Перебуваючи у залежності від Росії щодо нафти, газу і значною мірою щодо атомної енергетики, ми створюємо СП з видобутку шахтного газу саме з нею. Я нічого не маю проти росіян, але не думаю, що варто всі яйця класти в один кошик», - підкреслив О.ТОДІЙЧУК.

Як відзначив у своєму виступі менеджер по зв`язках з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production» Олексій ТАТАРЕНКО, Україна має значний потенціал у сфері видобутку власного природного газу, у тому числі і сланцевого. Водночас, на його думку, зарубіжним інвесторам украй необхідні надійні гарантії. «На сьогодні питання законодавчого забезпечення діяльності нашої компанії в Україні багато в чому вирішено. Ми вітаємо механізм, який запропоновано урядом України і який дає достатні гарантії для інвестора, що вкладає гроші в проекти нетрадиційного видобутку палива. Йдеться про угоду про розподіл продукції — це той механізм, який дозволяє одержати велику ділянку для розробки на той термін, який забезпечить економічну вигоду інвестору», - сказав О.ТАТАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобутку вугільного метану і сланцевого газу на території України.

15 лютого 2011 р. уряди України і США підписали у Вашингтоні меморандум про співпрацю у сфері розвідки сланцевого газу,

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн у сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел поставок газу, залучення інвестицій і новітніх технологій в геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам у сфері розвідки і видобутку сланцевого газу, яка може бути використана як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобутку газу з усіх видів нетрадиційних джерел у цілому.