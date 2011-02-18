Експерт: ефект від альтернативної енергетики можливий за умови підвищення енергозбереження

Паралельно з розвитком альтернативної енергетики Україні потрібно серйозно займатися енергозбереженням і підвищенням енергоефективності, тільки таким чином можна добитися реального зниження залежності від традиційних енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ під час круглого столу «Альтернативна енергетика в Україні - проблеми і перспективи», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, не можна сьогодні думати про розвиток альтернативної енергетики, а завтра про енергозбереження, обидва процеси повинні йти паралельно. «За рівнем споживання газу на душу населення й одну одиницю ВВП, ми споживаємо в середньому в 3-4 рази більше, ніж наші сусіди з Центральної Європи. Якщо ми знизимо річне споживання газу із 70 млрд. куб. м до 40 млрд. куб. м, то це буде величезним досягненням», - відзначив експерт.

На його думку, в Україні вкрай деформований енергетичний баланс. «У нас частка електроенергії в загальному балансі енергоносіїв в 4-5 разів менша, ніж у цивілізованих країнах Європи. При цьому вся Європа йде шляхом впровадження альтернативних джерел генерування електроенергії, і до 2020 року планує довести обсяг електроенергії з альтернативних джерел до 20%, а німці - навіть до 21%. Враховуючи, що ми все-таки не німці, то якщо Україна до 2020 року вийде бодай на 7% альтернативної електроенергії в загальному балансі споживання, це буде колосально. Сьогодні у нас на вітроенергетику й інші альтернативні джерела припадає менш як 1%», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також нагадав, що в Україні існує закон про «зелений тариф», який передбачає, що електроенергія, вироблена за допомогою вітру або сонця, має купуватися Енергоринком за вищим тарифом, ніж електроенергія з традиційних джерел. «Але живий приклад, у Полтавській області хотіли створити комплекс з виробництва електроенергії за рахунок спалювання сміття. Погодьтеся, що для України це дуже актуальне питання. Однак, виявилось, що згідно із законом про «зелений тариф», електроенергію можна продавати лише на загальних підставах», - сказав експерт. І додав: «Нам необхідно всебічно вдосконалити підзаконну нормативну базу у сфері альтернативної енергетики й енергозбереження».