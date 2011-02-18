Сланцевий газ не буде дешевшим за звичайний, однак його видобуток все одно вигідний - експерти

Собівартість видобутку і ціна сланцевого газу ніколи не опуститься нижче за витрати на видобуток природного газу традиційними методами, однак розробка родовищ сланцевого газу все одно вигідна для України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу «Альтернативна енергетика в Україні - проблеми і перспективи», організованого Інститутом Горшеніна, висловили запрошені експерти.

Так, за даними президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра ТОДІЙЧУКА, собівартість сланцевого газу у США після відпрацювання технологій і початку широкомасштабного видобутку зменшилася з 230-250 дол. за 1 тис. куб. м до 85-90 дол. за 1 тис. куб. м. «Але для нас навіть 250 доларів за тисячу кубометрів, тобто та собівартість, з якою почали американці, є цікавою, тому що російський газ все одно коштує набагато дорожче», - сказав експерт.

У свою чергу, експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що сланцевий газ у принципі не може бути дешевшим за газ традиційного видобутку. За його словами, в Польщі, яка також, як і Україна, прагне до широкомасштабного видобутку сланцевого газу, собівартість його видобутку майже удвічі перевищуватиме американську. «Проте видобуток власного газу залишається вигідним, оскільки це не тільки енергетична незалежність країни, а й додаткові робочі місця і розвиток суміжних галузей економіки, зокрема машинобудування», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ .

Як повідомив під час круглого столу менеджер по зв`язках з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production» Олексій ТАТАРЕНКО, його компанія вже найближчим часом чекає оголошення українським урядом конкурсу на розробку родовищ сланцевого газу. «Проект видобутку сланцевого газу, подібний за масштабами того проекту, який Shell планує реалізувати в Україні, вже здійснюється в США останні 10 років. Роботи ведуться на ділянці в 10 тис. кв. км, в 2004 році у проект інвестовано 10 млрд. дол., і минулого року компанія вийшла на рівень видобутку 8 млрд. куб. м газу. До 2020 року Shell планує видобувати на цій ділянці вже 24 млрд. куб. м сланцевого газу», - сказав представник Shell.

За його словами, потенціал українського проекту компанія оцінює приблизно в 20 млрд. куб. м газу на рік. «Звичайно, це тільки попередні оцінки, і лише після запуску пілотного проекту можна буде говорити більш конкретно», - додав О.ТАТАРЕНКО.