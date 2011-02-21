Газпром зменшив ціни для Європи на 30%, Україна купує його на 50 дол. дорожче - Яценюк

Російський «Газпром» зменшив ціни на газ для країн Європи на 30%, а Україна продовжує купувати газ на 50 дол. дорожче, ніж європейські держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін», засновник фонду «Відкрий Україну» Арсеній ЯЦЕНЮК сказав сьогодні у Національному культурному центрі України у Москві.

«Наші російські партнери, а саме «Газпром» майже на 30% зменшив ціни для всіх споживачів у Європі. Всі практично прив’язались сьогодні до спотових цін на газ. У цифрах це означає, що такі країни, як Німеччина та інші країни-тяжковаговики європейської економіки купують газ на 50 дол. дешевше, ніж Україна», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він уточнив, що це з вираховування знижки у 100 дол. за тис. куб. м, яку Україна отримала за харківськими домовленостями.

За його словами, зараз на споті вартість тис. куб. м. становить близько 210-220 дол. проти 270 дол. за тис. куб. м. для України.

«Я хочу, щоб мені розшифрували, що означають братерські добросусідські стосунки (між Україною та РФ). Це чим ближче, тим вище ціна на газ?», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що Україна не має просити знижки на газ.

«Я вважаю підписану формулу Україною 2009 року просто не справедливою…Зараз нашим російським партнерам дуже важливо зробити крок назустріч Україні. Це не є поблажкою, а це є партнерський крок назустріч і самостійно виступити з ініціативою щодо перегляду газового контракту, газової формули», - переокнаний А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що Україна не повинна дотувати «Газпром».

«Ми дотуємо «Газпром» протягом останніх трьох років. Перше дотування - це ціна більша, ніж у Європі, друге – ціна на транзит нижча, ніж у Європі», - сказав він.

Коментуючи ситуацію з українськими діаспорними організаціями у РФ, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я думаю, що наші російські партнери роблять дуже велику помилку. Принаймні я як колишній спікер і міністр закордонних справ України ніколи не припустився до таких дій по відношенню до будь-якого російського товариства, чи по відношенню російської бібліотеки в Україні».

«Гадаю, що їм треба подумати над тим, як якісно змінити свою поведінку, як якісно змінити характер наших відносин, тільки реальний, а не декларативний», - додав політик.