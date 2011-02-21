Лідер племені в Лівії загрожує зірвати постачання нафти в Європу

Лідер впливового лівійського племені аль-Зуайя Шайх Фарах аль-Зуай підтримав повстанців, попередивши, що його народ зірве постачання нафти до західних країн, якщо влада не припинить пригнічувати протести, пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Ми припинимо постачати нафту до країн Заходу протягом найближчої доби (якщо влада не відмовиться від насильства)", - заявив аль-Зуай в інтерв`ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра".

Плем`я аль-Зуайя живе на сході країни, неподалік міста Бенгазі, де за останні дні загинули більше 200 демонстрантів.