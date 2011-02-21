Реалізація Брюсельської декларації має підштовхнути Україну до дій - Соколовський

Початок робіт з реалізації Брюссельської декларації 2009 року з боку Європейської комісії повинен підштовхнути і Україну до рішучих дій в цьому напрямку.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Практична робота з реалізації Брюсельської декларації про модернізацію української ГТС, про яку оголосила Європейська комісія 18 лютого, повинна спонукати владу в Україні до конструктивних дій, а не до спроб створювати непотрібний нашій країні консорціум за участю Росії", - сказав експерт.

Він висловив жаль, що з моменту підписання Декларації (березень 2009 року) практично ніяких активних дій з її реалізації з українського боку не було.

"Шкода, що втрачено стільки часу, але важливо, щоб нинішній уряд надалі припинив загравання з Москвою і послідовно здійснював модернізацію ГТС, так як це вигідно Україні - на основі прозорих європейських правил - відповідно до згаданої загальної заяви. Тим паче, що практично усі передумови для участі ЄС і міжнародних фінансових організацій (МФО) в цьому Україна виконала", - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Зокрема, зазначив експерт, в Україні ухвалений закон про функціонування ринку газу.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що ЄС, зрештою, не ставить мету після модернізації брати участь в управлінні ГТС.

"Важливо зазначити, що ЄС і МФО, беручи участь в модернізації нашої ГТС, не претендують на її управління, як цього домагається Кремль. Отже, після модернізації ГТС повинна залишатися в 100% власності українського народу", - сказав експерт.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив задоволення тим, що нинішня українська влада у вирішенні питання енергобезпеки використовує аргументи представників колишньої влади.

"Те, чого майже 5 років домагався екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО, врешті-решт здійснюється. Нинішній уряд враховує аргументи колишнього глави держави і його однодумців і, незважаючи на тиск з російського боку, починає роботу, яка сприятиме посиленню енергетичної безпеки України", - сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ ще раз нагадав, що модернізація ГТС потрібна у першу чергу Україні і може бути дуже корисна Європі, незважаючи на дії Москви з будівництва обхідних маршрутів.

"Практичні дії з модернізації неодмінно послужать ключовим аргументом і для Європи, і для Росії в інтересах використання українських транзитних маршрутів. Інакше, якщо ми, українці, не будемо почуті Європою, то так і залишимося зі своїми зношеними трубами", - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого розпочав роботу проект технічної допомоги "Підготовчі дослідження модернізації української газотранспортної системи і сховищ" у рамках виконання брюссельської декларації 2009 року.

Цей проект розпочали 18 лютого 2011 року у контексті загальної Європейський Союз-Всесвітній банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку ініціативи з модернізації ГТС України (від березня 2009 року).

Проект фінансує Євросоюз у рамках Інвестиційного інструменту програми сусідства. Зокрема, фінансують дослідження екологічного і соціального впливу модернізації української ГТС і підземних сховищ газу, на загальну суму до 2 млн. 650 тис. євро.

Мета проекту - надання допомоги трьом міжнародним фінансовим організаціям у проведенні експертної оцінки, забезпечуючи у такий спосіб підготовку принципів для майбутніх інвестицій в українську газотранспортну систему.

Керівництво проектом від трьох МФО і ЄС здійснюватиме ЄБРР.

Як зазначили під час загальної міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи України ЄС-Україна, що відбулася у березні 2009 року, модернізація української ГТС залишається основним пріоритетом для уряду України і ЄС.

У загальній заяві, яку підписали ЄС, міжнародні фінансові установи (Всесвітній банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку) зазначено, що ці установи готові надавати підтримку реформуванню, реструктуризації і модернізації газового сектора України.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Всесвітній банк (ВБ) 23 березня 2009 року у Брюсселі підписали Загальну декларацію з модернізації газотранспортної системи України (ГТС).

У декларації, зокрема, зазначено, що Європейська комісія, уряд України і кредитори співпрацюватимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі "Нафтогазу України", яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу і результатів роботи з посилення надійності і ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод на фінансування планів з модернізації з міжнародними і українськими кредиторами і можливими донорами.

При цьому Єврокомісія і міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу у складі "Нафтогазу України".

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України у практичній реалізації реформ газового ринку.

Водночас, досі ця декларація не виконувалася.