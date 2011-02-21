Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,1% - експерти

З 11 по 18 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95" з 11 по 18 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

бензин А-80 - збільшилися на 0,1% -з 7,85 грн./літр до 7,86 грн./літр;

бензин А-92 - збільшилися на 0,71% -з 8,33 грн./літр до 8,34 грн./літр;

бензин А-95 - збільшилися на 0,1% -з 8,73 грн./літр до 8,74 грн./літр;

дизельне паливо - збільшилися на 0,1% -з 8,15 грн./літр до 8,16 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями та моніторингом ринку нафтопродуктів.