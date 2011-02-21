Країни ЄС за 5-7 років збільшать об’єми ПСГ майже удвічі – російський експерт

Москва. Країни Європейського Союзу за 5-7 років збільшать об'єми підземних сховищ газу майже удвічі - до 150 млрд. куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, таку думку сьогодні висловила науковий співробітник Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетичних досліджень РАН Світлана МЕЛЬНИКОВА.

"До існуючих об'ємів у розмірі 80 млрд. куб. м найближчими роками, 5-7 років, додадуться ще 70 млрд. куб. м. Таким чином, ймовірність досягнення знакової цифри у 150 млрд. куб. м цілком реальна", - сказала С. МЕЛЬНИКОВА.

За її словами, система розвитку ПСГ почала переживати бум у Європі, особливо після січневої кризи у 2009 році, коли був припинений транзит газу через територію України.

С. МЕЛЬНИКОВА також повідомила, що у цій ситуації стало видно слабкі сторони ПСГ в Європі - нерівномірне розміщення по території ЄС, недостатня кількість, а також нерозвиненість інфраструктури, яка не дозволяє оперативно поставляти газ у потрібні напрями.

Також, за її словами, розвиток торгівлі газу через біржу сприяє розвитку ПСГ.

Російський експерт зазначила, що найбільше планують збільшити об'єми ПСГ Іспанія, Італія, Німеччина, а в перспективі - і Великобританія.