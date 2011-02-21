Попит на газ у Європі буде знижуватися – німецький експерт

Москва. Попит газу для Європи знижуватиметься.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, таку думку висловив керуючий директор Інституту економіки енергетики (Німеччина) Крістіан ГРОВИТШ у ході круглого столу "Актуальні проблеми європейської енергетики", який проходить сьогодні в Москві у компанії "Газпром".

Зокрема, за словами К.ГРОВИТША, попит на газ у Європі знижується, і ця тенденція матиме перспективу і надалі. Так, у 2006-2008 роках ЄС хотів збільшити споживання газу на 12% протягом 10 років. Але потім, у 2010 році, прогноз знизився на 4%, і надалі має тенденцію до зниження. Таким чином, потреби Німеччини цілком покриватимуть можливості "Північного потоку", сказав він.

"Через зростання цін на газ і на вугілля, збільшення кількості поновлюваної енергії, газ (у Німеччині - УНІАН) відіграватиме до 2050 року менше 1%, а більше 80% припаде на поновлювані джерела енергії", - сказав експерт.

Він зазначив, що у Західній Європі, зокрема в Німеччині, практично не залишилося перспектив росту споживання газу - немає нових підключень, а також існують різні програми з підвищення енергоефективності обігріву. При цьому К.ГРОВИТШ не виключив невеликий ріст споживання газу в Центральній і Східній Європі. Але в довгостроковій перспективі, за рахунок впровадження нових технологій, попит на газ також падатиме, додав він.