Ф’ючерси на нафту у п’ятницю знизилися

Котирування ф'ючерсів на сиру нафту у п'ятницю, 18 лютого, знизилися перед закінченням терміну дії контракту і довгими вихідними у США, але зростання напруженість на Близькому Сході обмежило падіння, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 0,2%, або на 16 центів, до 86,20 долара за баррель. Об'єми торгів були невеликі перед закінченням терміну дії цього контракту у вівторок, при цьому багато трейдерів відмовлялися від березневих контрактів і купували квітневі контракти, що активніше торгуються. Ці контракти виросли на 87 центів, або на 1%, до 89,71 долара.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent знизилися на 0,1%, або на 7 центів за баррель, до 102,52 долара за баррель.

Спред між котируваннями ф'ючерсів на нафту Brent і на американську нафту WTI демонстрував ріст впродовж недавніх місяців, зважаючи на зростаючі постачання в Кушинг (Оклахома). Компанія Newsom вказує, що запаси сирої нафти в Кушингу залишаються високими і спред цілком може знову вирости. Міністерство енергетики минулого тижня повідомило, що запаси в Кушингу виросли на 250 000 баррелів майже до рекордного рівня - 37,7 млн. баррелів.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, де масові протести стають усе більш жорстокими. У Бахрейні, останній арабській країні, якою прокотилися демонстрації, служби безпеки у п'ятницю відкрили вогонь по протестувальниках.

Бахрейн знаходиться у безпосередній близькості від Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера сирої нафти, і учасники нафтового ринку стурбовані, що хвиля протестів, яка вже привела до зміщення двох лідерів у регіоні, може призвести до збоїв у постачаннях нафти. Антиурядові демонстрації також жорсткішають у Лівії, яка є членом Організації країн-експортерів нафти, і в Йемені.

Березневі ф'ючерси на бензин RBOB подорожчали на 0,9%, або 2,36 цента, до 2,5513 долара за галон. Котирування березневих ф'ючерсів на паливний мазут за підсумками торгів знизилися на 1,95 цента, або на 0,7%, до 2,7129 долара за галон.