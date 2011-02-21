«Укртранснафта» за підсумками 2010 року скоротила прибуток на 62%

ВАТ "Укртранснафта" у 2010 році скоротило чистий прибуток на 62,2% порівняно з 2009 роком - до 195,821 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2010 році "Укртранснафта" скоротила чистий дохід на 21,5% порівняно з 2009 роком - до 1 млрд. 483,346 млн. грн., а також скоротила валовий прибуток (виручку) від реалізації на 21,9% -до 1 млрд. 660,242 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз України" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальна станція (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

У 2009 році "Укртранснафта" збільшила чистий прибуток в 25,9 разу порівняно з 2008 роком - до 509,546 млн. грн.