Вартість транзиту газу в Україні на 30% більша, ніж у Європі - «Газпром експорт»

Москва. Вартість транзиту російського газу по території України вища, ніж у Європі, на 30%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Москві, про це заявив начальник Управління структуризації і ціноутворення ТОВ "Газпром експорт" Сергій КОМЛЄВ у ході круглого столу "Актуальні проблеми європейської енергетики", який проходить сьогодні в Москві в компанії "Газпром".

Зокрема, С. КОМЛЄВ зазначив, що українська сторона "витрачала багато сил, щоб довести, що ціна, яку платить РФ Україні за транзит газу, є грабіжницькою".

"У результаті виявилось, що в середньому по Європі тариф на 30% нижчий, ніж той тариф, який Росія платить за транзит по українській території", - сказав С. КОМЛЄВ і додав, що з середини минулого року таких розмов не чути.

Вартість транзиту через Україну складає, за його інформацією, 8-9 доларів за 100 км.