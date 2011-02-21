«Газпром» планує збільшити постачання газу в Україну до 40 млрд. куб. м

ВАТ "Газпром" планує у 2011 році збільшити постачання газу в Україну до 40 млрд. куб. м з 36,5 млрд. куб. м минулого року.

Про це повідомив голова ТОВ "Газпром збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСКИЙ в ході "круглого столу" на тему "Актуальні проблеми європейської енергетики" сьогодні в Москві, передає РІА "Новини".

За його словами, інвестиції "Газпрому" в Україні у 2011 році виростуть до 300 млн. дол. проти 212 млн. дол. минулого року.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ додав, що у 2010 році "Газпром" заплатив за транзит газу 2,6 млрд. дол., а в 2009 році - 1,2 млрд. дол.

Він також зазначив, що у Росії немає можливості ліквідовувати транзитну залежність від України.