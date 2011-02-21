«Газпром» у 2010 році сплатив Україні 2,6 млрд. дол за транзит газу до Європи

Москва . ВАТ "Газпром" у 2010 році сплатило Україні 2,6 млрд. дол. за транзит газу до Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН в Москві, про це начальник Управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя Департаменту маркетингу переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСКИЙ сказав в ході круглого столу "Актуальні проблеми європейської енергетики", який проходить сьогодні в Москві у "Газпромі".

"У 2010 році ми заплатили Україні 2,6 млрд. дол. США", - сказав А. ПОДМИШАЛЬСКИЙ.

За його словами, окремі об`єкти ГТС України зношені на 90%, а в цілому близько 80% зношено.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ повідомив, що до 2018 року потрібні інвестиції у розмірі 6,5 млрд. дол., а терміново потрібно інвестувати 3 млрд. дол.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ зазначив, що у 2009 році Україна вклала у свою ГТС 212 млн. дол., а в 2011 році планує 300 млн. дол.