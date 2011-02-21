«Укртатнафта» завершила 2010 рік з чистим прибутком 377,7 млн. грн.

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило 2010 рік з чистим прибутком 377,731 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 621,463 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2010 році "Укртатнафта" збільшила чистий дохід на 8,6% порівняно з 2009 роком - до 4 млрд. 872,043 млн. грн., а також збільшила валовий прибуток (виручку) від реалізації на 2,8% -до 6 млрд. 58,154 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році "Укртатнафта" збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% порівняно з 2009 роком - до 3 млн. 611,8 тис. тонн.