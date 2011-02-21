«Чорноморнафтогаз» у 2010 році збільшив прибуток у 2,1 раза

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, АРК) у 2010 році збільшило чистий прибуток у 2,1 раза порівняно з 2009 роком - до 23,349 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні зазначено, що у 2010 році "Чорноморнафтогаз" збільшив чистий дохід на 13,7% порівняно з 2009 роком - до 870,861 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 18,5% -до 1 млрд. 190,905 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз" є 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ сьогодні складають: природного газу - 58,56 млрд. куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" є в управлінні НАК «Нафтогаз України».