Газпром не вірить у перспективність сланцевого газу для України

Москва. У ВАТ «Газпром» не вірять у перспективність сланцевого газу, а намір української влади розв`язати проблеми диверсифікації газопостачання України за рахунок сланцевого газу називають «ілюзією».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив начальник Управління структуризації і ціноутворення ТОВ «Газпром експорт» Сергій КОМЛЄВ у ході «круглого столу» на тему «Актуальні проблеми європейської енергетики», який проходить сьогодні у «Газпромі».

С.КОМЛЄВ нагадав, що США обіцяли навіть допомогти Україні у питаннях геологорозвідки сланцевого газу. За його інформацією, собівартість видобутку сланцевого газу по десяти американських компаніях становить 200 дол. за тис. кубометрів, а повна вартість для населення буде відповідно вище.

«Все чудо сланцевого газу полягає не в економічних вигодах, а в тому, що компанії примудряються вижити», – сказав він.

На думку С.КОМЛЄВА, причиною виживання таких компаній є те, що вони вдаються до хеджування. «Ми маємо право очікувати, що так звана "бульбашка сланцевого газу" в США повинна лопнути», – вважає він.

«Тому сподіватися на те, що видобування сланцевого газу є палочкою-виручалочкою для відмови України від так званої залежності від Російської Федерації, насправді не доводиться», – резюмував він.

С.КОМЛЄВ додав, що в 2010 році, з урахуванням тієї знижки, яку уряд надав українській стороні, Україна одержала субсидій на 1,8 млрд. доларів США.

Як повідомляв УНІАН, уряди України і США підписали 15 лютого ц.р. у Вашингтоні меморандум про співпрацю в області розвідки сланцевого газу,

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн у сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел поставок газу, залучення інвестицій і новітніх технологій в геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам в області розвідки і видобування сланцевого газу, яке може бути використане як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобування газу з усіх видів нетрадиційних джерел у цілому.