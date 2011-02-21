Газпром розповів про "преференції" при створенні СП з Нафтогазом

ВАТ «Газпром» гарантує максимальне завантаження української газотранспортної системи у разі злиття з НАК «Нафтогаз України».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на прес-конференції у Москві.

«Якщо буде досягнута домовленість про злиття «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України», то, звичайно ж, «Газпром» максимально завантажить газотранспортні потужності України і, звичайно, це приведе до зростання доходів українського бюджету», – сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що зараз територією України транзитується порядка 95 млрд. кубометрів природного газу на рік до Європи, а може транзитуватися 120-125 млрд. куб. м.

Водночас він підкреслив, що у разі вкладення інвестицій у компресорні станції можна говорити про транзит 140 млрд. кубометрів газу.

О.МІЛЛЕР зазначив, що, за прогнозами «Газпрому», попит на газ у Європі до 2020 року зросте на 130-140 млрд. кубометрів. Виходячи з цього, наявності «Південного потоку», «Північного потоку» і магістральних трубопроводів, що проходять територією України і Білорусі, проблем з недозавантаженням не повинно бути.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

***Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відводів.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відводів, що є єдиним технологічним комплексом, який працює у безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відводів – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

У разі злиття ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» населення і промисловість України одержуватимуть газ за внутрішніми російськими цінами, заявляє Олексій МІЛЛЕР.

«На момент підписання (документа про злиття – УНІАН) поставки газу «Газпромом» на територію України здійснюватимуться за внутрішніми російськими цінами. Це стосується і населення, і компобуту України, і це стосується поставок газу для промисловості і електроенергетики», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що ціна газу для промислових споживачів у Росії у рази нижча, ніж ціна газу для промислових споживачів України. Водночас ціна газу для населення регулюється постановами уряду РФ, і це продовжуватиметься й надалі.

«Підхід, який закладений у регулюванні ціни для населення, відштовхується від рівня інфляції, тому ціни на газ для населення у довгостроковій перспективі залишатимуться невисокими, а точніше сказати, низькими», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він упевнений, що у разі ухвалення рішення про злиття двох газових компаній, Україна одержить дуже серйозну економічну допомогу для свого розвитку.

Нагадаємо, 7 вересня 2010 року на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

Між тим, «Газпром» не передбачає перегляду формули ціни на газ для України. «Якщо говорити про діючий контракт, то на сьогодні постачання газу в Україну за цим контрактом здійснюється (за ціною – УНІАН) на 30% нижчою, ніж для європейських споживачів, і ніяких змін формули ціни чи перегляду контракту ми не передбачаємо», – сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, зросла до 305,68 дол. за 1 тис. куб. М, порівняно з 208,12 дол. за 1 тис. куб. м в четвертому кварталі 2009 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Завдяки цій угоді в другому кварталі 2010 року ціна газу, що імпортується НАК «Нафтобаз України», за даними Міністерства економіки, знизилася до 232,86 дол. за тис. куб. м, в третьому вона склала 248,72 дол. за тис. куб. м, у четвертому – 252,11 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

У той же час у законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, що імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

Глава українського уряду Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який купується Україною у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.