Міллер обіцяє Україні газ за внутрішніми російськими цінами після злиття Газпрому і Нафтогазу

Москва. У разі злиття ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» населення і промисловість України одержуватимуть газ за внутрішніми російськими цінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції у Москві.

«На момент підписання (документа про злиття – УНІАН) поставки газу «Газпромом» на територію України здійснюватимуться за внутрішніми російськими цінами. Це стосується і населення, і компобуту України, і це стосується поставок газу для промисловості і електроенергетики», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що ціна газу для промислових споживачів у Росії у рази нижча, ніж ціна газу для промислових споживачів України. Водночас ціна газу для населення регулюється постановами уряду РФ, і це продовжуватиметься й надалі.

«Підхід, який закладений у регулюванні ціни для населення, відштовхується від рівня інфляції, тому ціни на газ для населення у довгостроковій перспективі залишатимуться невисокими, а точніше сказати, низькими», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він упевнений, що у разі ухвалення рішення про злиття двох газових компаній, Україна одержить дуже серйозну економічну допомогу для свого розвитку.

Нагадаємо, 7 вересня 2010 року на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.