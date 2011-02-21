Експорт твердого біопалива з України у 2010 році зріс на 63% – експерти

За підсумками 2010 року експорт твердого біопалива з України зріс на 63,5%, порівняно з показником 2009 року, до 573,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії у сфері відновлюваної енергетики і чистих технологій Fuel Alternative.

За даними компанії, це становить 88% від загального обсягу продукції, виробленої торік українськими біопаливними підприємствами (640 тис. тонн).

Зокрема, українські компанії експортували паливні гранули (пелети) і брикети з деревної сировини, лушпиння соняшнику і соломи зернових.

Так, експорт деревних пелет збільшився у 2010 році на 134,6% - до 87,1 тис. тонн, деревних брикетів – на 76,2% - до 48 тис. тонн. Експортні поставки пелет з лушпиння соняшнику зросли на 133,4% - до 406,8 тис. тонн, брикетів – на 23,8%, до 25,7 тис. тонн.

Експорт твердого біопалива з соломи також продемонстрував зростання, зокрема, поставки пелет становили 3,1 тис. тонн (+380% до 2009 року), брикетів – 2,7 тис. тонн (+114,8%).

Основними напрямами експорту українського біопалива стали минулого року Польща, Німеччина, Данія, Італія.

«Головним чинником зростання виробництва твердого біопалива в Україні є зростаючий попит на дану продукцію в країнах ЄС. Згідно із законодавством Євросоюзу відсоток використання відновлюваних енергоресурсів у загальному паливному балансі повинен перманентно рости аж до 2020 р. Власних ресурсів для задоволення зростаючого споживання країнам ЄС не вистачає», - прокоментував ринкову ситуацію президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива і енергії України (АТЕУ) Віталій ДАВІЙ.

Згідно зі звітом Fuel Alternative (компанія є членом АТЕУ), додатковим чинником зростання виробництва твердого біопалива в Україні став розвиток внутрішнього ринку, імпульсом для якого виступило подорожчання теплової енергії, виробленої з традиційних енергоресурсів. Зокрема, частка поставок брикетів і пелет на внутрішній ринок зросла у 2010 році до 12% від загального обсягу виробленої продукції (у 2009 році цей показник становив 9%).

За прогнозами Fuel Alternative, у 2011 році частка поставок біопалива на український ринок може зрости до 15-20% від загального виробництва.