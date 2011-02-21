СП Газпрому і Нафтогазу не вплине на реалізацію проекту "Південний потік" – Міллер

Москва.Створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» не вплине на реалізацію проекту "Південний потік".

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив на прес-конференції в Москві.

«Створення спільного підприємства ніяким чином не вплине на реалізацію проекту "Південний потік», - сказав він.

Голова «Газпрому» зазначив, що роботи з реалізації цього проекту проводяться суворо за графіком. Він підкреслив, що в «Газпромі» немає ніяких сумнівів, що перша нитка "Південного потоку" буде запущена до кінця 2015 року.

Всі проектно-дослідницькі роботи, робота щодо ТЕО створення відповідних СП із країнами-транзитерами також йде за графіком, підкреслив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.