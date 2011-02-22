Європейські нафтові компанії евакуюють персонал із Лівії
10:21, 22 лютого 2011Енергетика
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Країни ЄС направляють до Лівії літаки і пороми для евакуації своїх громадян, а також співробітників представництв нафтових компаній.
Компанії Eni, Royal Dutch Shell PLC, британський підрозділ BP і німецька Wintershall вже почали евакуацію своїх співробітників, що мають громадянство ЄС, і членів їх сімей.
При цьому BP і Wintershall оголосили про тимчасове припинення робіт із нафтопереробки. Компанія Eni заявляє, що робота її лівійського підприємства продовжиться силами місцевих фахівців, передає Associated Press.
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