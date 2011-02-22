У Тернопільській області паливо за тиждень подорожчало на 1-4 коп.

У Тернопільській області минулого тижня паливо подорожчало на 1-4 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизельне пальне подорожчало на 0,2% - з 8,19 до 8,21 грн./л, бензин марки А76 - на 0,1% (з 7,85 до 7,86 грн./л), бензин А92 - на 0,2% (з 8,35 до 8,37 грн./л), бензин А95 - на 0,5% (з 8,71 до 8,75 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпальне складають у області 8-8,35 грн./л, на бензин А76/80 - 7,7-8,05 грн./л, на бензин А92 - 8,2-8,55 грн./л, на бензин А95 - 8,6-8,95 грн./л.