Борги підприємств ТКЕ за спожитий газ перевищили 5,1 млрд. грн.

За даними оперативного моніторингу, борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2010 року, перевищили 5,16 млрд. грн. (станом на 21.02.11, без АЕК «Київенерго»), а рівень оплати становив лише 45%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У ДК «Газ України» відзначають, що підприємства комунальної теплоенергетики продовжують нарощувати заборгованість перед ДК «Газ України» за природний газ.

Майже половину заборгованості перед компанією за газ підприємств ТКЕ (без АЕК «Київенерго») становлять борги підприємств ТКЕ чотирьох регіонів: Донецької (834 млн. грн.), Дніпропетровської (711 млн. грн.), Харківської (665 млн. грн.) і Луганської (290 млн. грн.) областей.

Значною є також заборгованість за газ підприємств ТКЕ Запорізької (280 млн. грн.), Одеської (255 млн. грн.), Львівської (206 млн. грн.), Київської (200 млн. грн.), Полтавської (156 млн. грн.), Житомирської (121 млн. грн.), Сумської (116 млн. грн.), Чернігівської (114 млн. грн.), Черкаської (109 млн. грн.), Хмельницької (101 млн. грн.) областей, а також АР Крим (196 млн. грн.).

Заборгованість за 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,5 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 році – 42%).

Оперативний моніторинг ДК «Газ України» показує, що громадяни в цілому сумлінно сплачують вартість комунальних послуг, зокрема, за спожиту теплову енергію, проте сплачені населенням кошти за теплову енергію своєчасно до компанії не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників підприємств ТКЕ-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.