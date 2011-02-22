Ріст цін на нафтопродукти оживить ринок альтернативних енергоносіїв – експерт

Високі ціни на нафтопродукти оживлять ринок альтернативних енергоносіїв.

Таку думку висловив директор консалтингової групи "А-95" Сергій КУЮН в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі каналу.

"Що ми побачили у 2008 році, коли ціни теж були досить високими? Був отриманий імпульс для розвитку альтернативних енергоносіїв. Подивіться, як сьогодні розвивається ринок зрідженого газу. Це той, який майже у два рази дешевший, ніж бензин А-95. У нас хороший потенціал ринку зрідженого газу. Я думаю, що цей ринок теж отримає імпульс. Врешті-решт, біотехнологія, згорнута в період низьких нафтових цін, сьогодні, я думаю, отримає друге народження", - сказав він.

С. КУЮН заявив, що підвищення цін на бензин споживчих марок є на сьогодні загальноєвропейською проблемою. "З таким ціновим гнітом зіткнулися сьогодні усі європейські країни, а не тільки Україна. Для них це теж дорого…Неправильно, коли бак (бензину - УНІАН) в машині коштує дорожче, ніж авіаквиток"! - заявив експерт.

"90% палива в Україну надходить або у вигляді імпортної нафти, або у вигляді імпортних нафтопродуктів. Російських нафтовидобувачів мало цікавит,ь що у когось в Україні будуть дуже великі витрати на заправку автомобіля. Вони продають сюди паливо за світовими цінами. У цій залежності і полягає проблема", - додав С. КУЮН.

У той же час він констатував, що ціноутворення на ринку палива сьогодні є досить прозорим і якщо ринок "не розігрівати" додатковими податками на паливо і надмірною регуляцією, то різкого зростання цін вдасться уникнути.

"Перевага цього ринку в тому, що його легко зрозуміти - ціна досить прозора. 60% ціни на паливо складає вхідна ціна на нафту або нафтопродукти, 30% -це податки, інші 10% -це логістика, прибуток заправок і так далі. І тут нам залишається лише вживати якісь заходи, щоб ця ціна хоч би не росла, якось мінімізувати вплив зовнішнього ринку. Але уникнути його, на жаль, неможливо. Рецепту боротьби з високими цінами на нафту ніхто поки не придумав", - резюмував експерт.