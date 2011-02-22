В українську енергетику буде залучено 3-5 млрд. грн. інвестицій – Янукович

В українську енергетику буде залучено 3-5 млрд. грн. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету економічних реформ повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«У галузь енергетики буде залучено від 3 до 5 млрд. грн. інвестицій. Цей ресурс ми одержимо в результаті приватизації із залученням до конкурсу провідних світових компаній», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цього року буде завершено підготовку до будівництва LNG-терміналу для перевалки зрідженого природного газу. "Такий національний проект допоможе диверсифікувати енергопостачання України і збалансувати ціни й тарифи на внутрішньому ринку", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому природного зрідженого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

На сьогодні розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт «Південний»), Миколаївська область (порт «Очаков») і Крим (порт «Феодосія»). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м зрідженого природного газу має бути завершено в IV кварталі 2014 року, другої черги – в IV кварталі 2016 року.