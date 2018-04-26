Сланцевий газ в Україні: Газпром не вірить, Америка - перевірить

В Газпромі не вірять у перспективність видобування сланцевого газу в Україні, а намір нашої влади вирішити проблеми диверсифікації енергопостачань за його рахунок називають «ілюзією». З одного боку, яких ще оцінок варто було очікувати від російського газового монополіста, з іншої - варто визнати, що тема видобування сланцевого газу в заявах українських політиків часто виглядає відверто спекулятивно, а зовсім не як реальна перспектива. Те ж саме можна сказати і про зріджений газ, яким Україну обіцяють завалити на противагу газпромівському, але чомусь про це говорять тільки напередодні переговорів щодо ціни на російський газ. Виникає стійке відчуття того, що газ з альтернативних джерел використовується українською владою, в основному, як додатковий аргумент в нескінченних «газових» розбірках з Росією, і нічого більше. Проте, є і досягнення в цій сфері. Після декількох років переливання з пустого в порожнє спостерігається певний прорив - 15 лютого ц. р. уряди України і США підписали у Вашингтоні меморандум про співпрацю в галузі розвідки сланцевого газу. Тобто, надія на те, що американці, які успішно, правда, за їхніми ж словами, розробляють сланцеві пласти на своїх територіях, допоможуть і нам дістатися до жаданого метану. Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, який брав активну участь у переговорах, підкреслив, що реалізація цих проектів має забезпечити гарантії надійного постачання енергоресурсів і підвищити енергетичну безпеку України.

Сланцевий газ - переоцінений актив?

Вже цього тижня тема видобування в Україні сланцевого газу перекочувала з-за океану власне до України, і до Росії, де експерти активно збиралися і обговорювали... Під час круглого столу «Актуальні проблеми європейської енергетики», який проходив 21 лютого в Газпромі, начальник Управління структуризації і ціноутворення ТОВ «Газпром експорт» Сергій Комлєв особливу увагу приділив собівартості видобування сланцевого газу. Останнє, на думку експерта Газпрому, робить його в Україні нерентабельним.

За даними С.Комлєва, собівартість видобування сланцевого газу по десяти американських компаніях складає 200 дол. за 1 тис. кубометрів, а ціна для населення буде, відповідно, вищою. При цьому експерт нагадав, що США обіцяли допомогти Україні в питаннях геологорозвідки цього палива.

«Диво» сланцевого газу, за його словами, полягає не в економічних вигодах, а в тому, що видобувні компанії вмудряються виживати. На думку С.Комлєва, і виходить у них це за рахунок хеджування. Очевидно, експерт мав на увазі ф`ючерсні контракти з продажу сланцевого газу, коли отримання реальних коштів, по суті, випереджає фактичне видобування. «Ми можемо очікувати, що так званий міхур сланцевого газу в США повинен тріснути. Тому сподіватися на те, що видобування сланцевого газу є палочкою-рятівницею для відмови України від так званої залежності від Російської Федерації, насправді не доводиться», - заявив С.Комлєв.

Він не забув нагадати, що в 2010 році, з урахуванням знижки на газ, яку уряд РФ нам надав, Україна одержала субсидій на 1,8 млрд. доларів.

Проте, кажучи про знижки і субсидії, Газпром забуває, що Україна, споживаючи тільки в Києві 40 млрд. кубометрів російського газу на рік, сама є одним з найбільших джерел живих грошей для російського монополіста. При цьому ціни, які Газпром встановлює для Нафтогазу, залишаються одними з найвищих у Європі. На цьому фоні всі розмови про «поблажки» виглядають непереконливо.

Але повернемося до сланцевому газу, який так дратує Газпром. Як вже говорили, уряди України і США підписали у Вашингтоні меморандум про співпрацю в галузі розвідки цього палива.

Одна з провідних американських компаній «Shell» вже веде активні переговори з Кабміном щодо напрацювання умов, на яких її дочірня структура, - «Shell Ukraine Exploration and Production» зможе почати пробне буріння. Підписані попередні угоди про видобуток сланцевого газу і з компанією "Exxon Mobil". Отже американці, яких дуже важко запідозрити у відсутності прагматичності, готові вкладати серйозні засоби в українські проекти із нетрадиційного видобутку газу. Напевно, у них для цього є аргументи.

Краще переоцінити, ніж недооцінити

Так вдало співпало, що напередодні газпромівського круглого столу в Москві Інститут Горшеніна проводив у Києві теж круглий стіл, присвячений перспективам розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. Більше того, сланцевий газ став лейтмотивом цього заходу, тому, як кажуть, ходити далеко не довелося…

Як відзначив експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський, щодо перспектив видобування сланцевого газу однією з головних проблем є невизначеність відносно його запасів на території України (одне з найбільш перспективних родовищ сланцевого газу в Україні знаходиться в Прикарпатті - в Івано-Франківській та Львівській областях – авт.).

Б.Соколовський нагадав, що в 2009 році готувалося засідання РНБО, присвячене енергетичній тематиці, перед яким робили запити до всіх компетентних установ України щодо довідки по запасах блакитного палива. «Йшлося про шахтний метан, сланцевий газ і запаси звичайного газу на українському шельфі. Впродовж 3-х місяців на офіційних бланках із солідних установ були одержані доповіді, в яких оцінки відрізнялися в рази. Щодо сланцевого газу цифри розходилися від приблизно 2 трлн. до 30 трлн. кубометрів. І це не тому, що фахівці в Україні погані, це означає тільки те, що інформація щодо запасів сланцевого та інших видів газу в Україні ще дуже неточна і неперевірена», - переконаний експерт.

За його словами, дуже великий розрив в оцінках заважає ухваленню зважених рішень. «Напевно, і зараз ситуація залишається подібною, і це проблема не тільки України. Ще недавно поляки раділи тому, що у них підтверджені запаси в 1,3 трлн. кубометрів сланцевого газу, останні дані їх фахівців говорять всього про 0,15-0,2 трлн. кубометрів газу. Напевно, щось схоже відбудеться і в Україні, але для остаточної оцінки наших запасів потрібні технології та гроші. Це стосується і шахтного метану, якого в Україні, за деякими оцінками, 8 трлн. кубометрів. Сьогодні тільки Юхим Звягільський як власник шахти ім. Засядько зайняв прагматичну позицію - не чекаючи остаточних оцінок, він вже видобуває шахтний метан, проводячи таким чином дегазування шахти і підвищуючи її безпеку», - відзначив Б.Соколовський.

Ми ж нагадаємо, що Нафтогаз вже створив СП з Газпромом із видобутку метану на вугільних шахтах. Правда, цей альянс одержав вельми неоднозначну оцінку експертів. Але про це пізніше. Що ж до сланцевого газу, то абсолютно зрозуміло, що тільки початок розробки родовищ може розставити всі крапки над «і», а для цього потрібні чималі гроші і технології, яких в Україні немає.

Енергетичної незалежності без інвестицій не буває

Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні буде можливий тільки за умови формування привабливого інвестиційного клімату, вважають експерти.

Зокрема, директор Інституту геологічних наук НАНУ Петро Гожик відзначив, що в Україні вже давно розвідані значні родовища природного газу, видобуток якого можливий як традиційними, так і новими методами, проте їх розробка не ведеться через відсутність коштів.

«Родовища є - це і Одеська область, і Крим, і Дніпровсько-Донецький басейн, та інші регіони. За нашою оцінкою, Україна може розраховувати на 13 трлн. кубометрів природного газу. Ще в 2007 році ми повинні були почати буріння декількох досліджених свердловин, але у держави грошей не було і нема. Значить, потрібно залучати приватного інвестора», - відзначив П.Гожик.

На думку геолога, українська влада повинна визначитися, що їй потрібно: газ або податки. «Одне з двох виключається. Якщо ми хочемо розвивати видобування власного газу, то повинні звільнити інвестора від податків», - вважає П.Гожик.

Загалом, підтримавши думку представника Інституту геології, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук відзначив необхідність більш зваженого підходу держави до вибору інвестора.

Нафтогаз створив спільне підприємство із видобутку шахтного метану з Газпромом, коли відомо, що у росіян немає ні досвіду, ні технологій, ні вільних засобів для інвестицій. Чому українці вирішили взяти собі в партнери компанію, яка, не маючи відповідних ресурсів, як ніхто інший зацікавлена в збереженні контролю над українським ринком газу? Адже є зарубіжні компанії, які зацікавлені в співпраці з Україною з цієї тематики і мають досвід видобутку шахтного метану. Перебуваючи в залежності від Росії по нафті, газу і в значній мірі атомній енергетиці, ми створюємо СП із видобутку шахтного газу саме з нею. Я нічого не маю проти росіян, але не думаю, що варто класти всі яйця в один кошик», - підкреслив А.Тодійчук.

Як відзначив менеджер із зв`язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production» Олексій Татаренко, Україна має значний потенціал у сфері видобутку власного природного газу, в тому числі і сланцевого. Водночас, на його думку, зарубіжним інвесторам вкрай необхідні надійні гарантії. «На сьогоднішній день питання законодавчого забезпечення діяльності нашої компанії в Україні багато в чому вирішене. Ми вітаємо механізм, запропонований урядом України, який дає достатні гарантії для інвестора, що вкладає гроші в проекти нетрадиційного видобутку палива. Йдеться про угоду щодо розподілення продукції — це той механізм, який дозволяє отримати велику ділянку для розробки на термін, що забезпечить економічну вигоду інвесторові», - відзначив О.Татаренко.

Екологічний аспект сланцевого питання

Інвестиції і технології - це чудово, але не варто забувати про те, що промисловий видобуток будь-яких корисних копалини пов`язаний із різким підвищенням техногенної дії на навколишнє середовище. У зв`язку з цим розробка родовищ сланцевого газу є вельми ризикованою справою. Питання наслідків видобування цього палива для екології обговорювалося в Конгресі США, а у Франції роботи зовсім зупинили саме за наполяганням екологів, поляки теж дуже насторожено ставляться до реалізації «сланцевого» проекту. Річ у тому, що видобуток газу із сланцевих пластів передбачає горизонтальне буріння з подальшим закачуванням у порожнечі, що містять газ, води, яка його витіснить до інших свердловин. При цьому перемички між окремими порожнечами в сланцевих пластах руйнують методом гідророзриву, що за несприятливих обставин може спричинити утворення величезних провалів або затоплення територій. Враховуючи, що в Україні і без того вистачає території з величезними підземними порожнечами, які утворилися в результаті видобутку вугілля або залізняку, розробка сланцевого газу не потішить жителів Прикарпаття. Якщо в США видобуток цього палива ведеться в малонаселених районах, то в Україні або Польщі ситуація інша. До того ж місто Калуш Івано-Франківської області вже визнали зоною лиха, там почав просідати ґрунт над шахтними виробітки, на яких стоять сотні житлових будинків.

Водночас, керівник проектів Центру глобалістики «Стратегія 21» Сергій Жук переконаний, що безпека технологій видобутку сланцевого газу постійно підвищується, і в майбутньому буде тільки зростати.

Сланцевий газ ніколи не буде дешевшим за звичайний

Продовжуючи, так би мовити, конструктивно критикувати саму ідею видобутку сланцевого газу, не можна не подати оцінки українських експертів щодо економічних показників даного проекту. А прогнози цілком вписуються в риторику представника Газпрому. Українські фахівці переконані, що собівартість видобування і ціна сланцевого газу ніколи не опуститься нижче за витрати на видобування природного газу традиційними методами.

Зокрема, на думку Б.Соколовського, сланцевий газ, в принципі, не може бути дешевшим за газ традиційного видобутку. За його словами, в Польщі, яка також як і Україна прагне до широкомасштабного видобутку сланцевого газу, собівартість його видобування буде майже вдвічі перевищувати американську.

У свою чергу, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук відзначив, що собівартість сланцевого газу в США після відпрацювання технологій і початку широкомасштабного видобутку скоротилася з 230-250 дол. за 1 тис. куб. м до 85-90 дол. за 1 тис. куб. м.

Додамо до думки експерта, що собівартість видобутку російського газу, за деякими оцінками, знаходиться в межах 30-40 дол. за тисячу кубометрів при відпускній ціні в 250-300 дол. за тисячу кубів.

«Але для нас навіть 250 доларів за тисячу кубометрів, тобто, та собівартість, з якою почали американці, є цікавою, тому що російський газ все одно коштує дорожче. До того ж видобуток власного газу залишається вигідним, оскільки це не тільки енергетична незалежність країни, але й додаткові робочі місця, і розвиток суміжних галузей економіки, зокрема машинобудування», - переконаний О.Тодійчук.

О.Татаренко повідомив, проект видобутку сланцевого газу, подібний за масштабами до того проекту, який Shell планує реалізувати в Україні, вже здійснюється в США останні 10 років. «Роботи проводять на ділянці в 10 тис. кв. км., у 2004 році в проект інвестовано 10 млрд. дол., і минулого року компанія вийшла на рівень видобутку 8 млрд. куб. м газу. До 2020 року Shell планує видобувати на цій ділянці вже 24 млрд. куб. м сланцевого газу», - сказав він.

За словами О.Татаренка, потенціал українського проекту компанія оцінює приблизно в 20 млрд. куб. м газу на рік. «Звичайно, це тільки попередні оцінки, і лише після запуску пілотного проекту можна буде говорити конкретніше. Найближчим часом ми очікуємо оголошення українським урядом конкурсу на розробку родовищ сланцевого газу», - додав О.Татаренко.

Він також відзначив, що розробка сланцевого газу на території України може виявитися вельми перспективною для українського машинобудування, яке почне випуск спеціального устаткування.

Ґрунтуючись на експертних оцінках, можна говорити про те, що, незважаючи на всі існуючі мінуси розробки родовищ сланцевого газу, років через 10 після початку видобутку Україна може опинитися в плюсі. Але експерти переконані, що перспективи видобутку сланцевого газу у жодному випадку не можна розглядати у відриві від загальної енергетичної стратегії держави.

Економія ресурсів - від простого до складного

Паралельно з розвитком альтернативної енергетики Україні потрібно серйозно займатися енергозбереженням і підвищенням енергоефективності, тільки таким чином можна добитися реального зниження залежності від традиційних енергоносіїв. От так коротко можна охарактеризувати ідеологію, якої експерти радять дотримуватися українській владі.

На думку Б.Соколовського, не можна сьогодні думати про розвиток альтернативної енергетики, а завтра про енергозбереження, обидва процеси повинні йти паралельно. «За рівнем споживання газу на душу населення і одну одиницю ВВП, ми споживаємо в середньому в 3-4 рази більше, ніж наші сусіди з Центральної Європи. Якщо ми понизимо річне споживання газу з 70 млрд. куб. м до 40 млрд. куб. м, то це буде величезним досягненням», - відзначив експерт.

На його думку, в Україні дуже деформований енергетичний баланс. «У нас частка електроенергії в загальному балансі енергоносіїв у 4-5 разів менша, ніж в цивілізованих країнах Європи. При цьому вся Європа йде шляхом впровадження альтернативних джерел генерування електроенергії, і до 2020 року планує довести об`єм електроенергії з альтернативних джерел до 20%, а німці - навіть до 21%. Якщо Україна до 2020 року вийде хоч би на 7% альтернативної електроенергії в загальному балансі споживання, то це буде колосально. Сьогодні у нас на вітроенергетику та інші альтернативні джерела припадає менше 1%», - підкреслив Б.Соколовський.

Він також нагадав, що в Україні існує закон про «зелений тариф», який передбачає, що електроенергія, вироблена за допомогою вітру або сонця, повинна купуватися Енергоринком за вищим тарифом, ніж електроенергія з традиційних джерел. «Але живий приклад, в Полтавській області хотіли створити комплекс з виробництва електроенергії за рахунок спалювання сміття. Погодьтеся, що для України - дуже актуальне питання. Проте виявилось, що, згідно з законом про «зелений тариф», електроенергію можна продавати тільки на загальних підставах. Нам необхідно всесторонньо удосконалити нормативну базу у сфері альтернативної енергетики і енергозбереження», - підкреслив експерт.

Ну і, звичайно, Україні як повітря необхідне прозорий енергоринок, вільний від корупційних схем.

Але оскільки ми почали із сланцевого газу, то ним варто і закінчити. Як вважає голова Інституту геологічних наук Петро Гожик, очевидно, що видобування цього палива потребуватиме значних капіталовкладень. «США йшли до видобутку свого сланцевого газу 30 років, пробуривши 11 тисяч свердловин, перш ніж отримати позитивний результат. При цьому в Америці велика частина сланцевого газу залягає на глибині від 500 метрів до кілометра, тоді як у нас сланцевий газ знаходиться на глибині 2-3 км., що вимагатиме для його видобутку більших витрат, ніж у США», - відзначив експерт. У зв`язку з цим, П.Гожик вважає, що Україні в жодному випадку не можна відкладати в довгий ящик проекти із видобутку газу на своїй території традиційними методами.

Хай результати всіх наших починів у галузі видобутку власного газу як традиційними, так і альтернативними методами можна буде відчути не раніше, ніж через 5, а то й 10 років, але приступати потрібно вже сьогодні. Тільки в цьому випадку в Газпромі зрозуміють, що альтернативний російському газ в Україні рано чи пізно з`явиться, і зважати на це доведеться…

Петро Черних (УНІАН)