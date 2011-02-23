ФДМУ оголосив конкурс із відбору оцінювача контрольного пакета акцій «Укрнафтопродукту»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із відбору оцінювача 50% + 1 акція державного пакета акцій Акціонерної холдингової компанії (АХК) «Укрнафтопродукт».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 23 лютого ц.р.

Згідно з повідомленням, оцінка проводитиметься з метою подальшої приватизації цього пакета акцій.

Конкурс відбудеться 10 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим ФДМУ щомісячним пооб’єктним планом-графіком виставлення на продаж у I-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, 50% + 1 акція АХК «Укрнафтопродукт» планується виставити цього року на продаж.

Довідка УНІАН. АК «Укрнафтопродукт» створена в 1998 році на базі Українського об`єднання із забезпечення нафтою та нафтопродуктами. Компанія управляє переданими в її статутний капітал пакетами акцій ВАТ "Луганськнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акція), "Світловодська нафтобаза" (30%), "Харківнафтопродукт" (26%), "Кіровограднафтопродукт" (8,9%), "Миколаївнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницькнафтопродукт" (6,02%) і "Лисичанськнафтопродукт" (2,2%).

Фонду держмайна належать 50% + 1 акція "Укрнафтопродукту", ТОВ "Концерн "Нафтопродукт України" (м. Київ) – 44,19%. Держава неодноразово намагалася продати контрольний пакет акцій компанії в 2006 році, проте двічі оголошений ФДМУ конкурс скасовувався.