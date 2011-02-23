Ціни на нафту на NYMEX у вівторок зросли до нового максимуму

Ескалація напруженості та ознаки перебоїв з постачаннями нафти до Лівії підштовхнули ціни на нафту у вівторок до найвищого рівня за два з половиною роки, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Декілька нафтовидобувних компаній заявили, що вони припинили свою діяльність і відкликали робочих з цієї багатої нафтою північноафриканської країни, ситуація в якій у вівторок погіршувалася. Ціни на нафту зросли, незважаючи на запевнення інших країн, в яких проводять нафтовидобуток, що вони вживуть заходів для усунення будь-яких еребоїв з постачаннями.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Merchantile Exchange) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 7,37 долара, або на 8,6%, до 93,57 долара за барель, найвищого рівня закриття з 3 жовтня 2008 року. Котирування квітневих ф`ючерсів на нафту, що найбільш активно торгуються, зросли на 5,71 долара, або на 6,4%, до 95,42 долара за барель.

У понеділок торгові майданчики на NYMEX були закриті у зв`язку з святкуванням Дня президента.

Котирування ф`ючерсів на нафту марки Brent на ICE зросли набагато менше, лише на 4 центи, або на 0,3%, до 105,78 долара за барель. Спред між цими двома маркерними сортами звузився до 12,21 долара за барель після досягнення минулого тижня рекордного максимуму вище 19 доларів.

Італійська нафтовидобувна компанія Eni SPA, що має найбільшу робочу площу у Лівії, у вівторок заявила про те, що частково припинила діяльність з нафтовидобутку в цій країні і закрила нафтопровід Greenstream, через який поставляється близько 10% природного газу, необхідного Італії. Компанія не повідомила, які ще підприємства були закриті.

Іспанська компанія Repsol YPF тим часом заявила про припинення діяльності з видобутку нафти і газу в Лівії. Французька компанія Total SA повідомила про те, що припиняє діяльність в Лівії, тоді як британська компанія BP Plc припинила підготовку до буріння в лівійській пустелі, а норвезька компанія Statoil ASA закрила свій офіс і відкликала працівників, що працюють в Лівії.

Лівія - це перша країна, в якій почалися перебої з постачаннями нафти через масові протести, що охопили Близький Схід і Північну Африку. Ця країна є восьмого за об`ємом нафтовидобутку серед країн-членів Організації країн-експортерів нафти і володіє найбільшими резервами нафти в Африці, як повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Лівія, в основному, реалізує нафту через збутову мережу Oilinvest в Європі. Найбільшим покупцем лівійської нафти є Італія, за даними МЕА. Франція, Німеччина і Іспанія також є великими імпортерами нафти з Лівії.

Котирування березневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 5,08 цента, або на 2%, до 2,6021 долара за галон. Березневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 7,95 цента, або на 2,9%, до 2,7924 долара за галон.