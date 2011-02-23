Реалізація бензину через АЗС у січні збільшилася на 1,5%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7 305 одиниць, у січні ц.р. збільшилася на 1,5%, порівняно з січнем 2010 року, до 243,9 тис. тонн, а дизельного пального на 10,5% – до 122,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсязі реалізованого бензину 51,7% доводилося на продаж бензину мазки А-94-98, 43,7% – А-90-93, 4,6% – А-72-80.

У січні ц.р. через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,035 млрд. грн., із якої 2,630 млрд. грн. (65,2%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного й 1,138 млрд. грн. (28,2%), – від продажу дизельного пального, 169,2 млн. грн. (4,2%) – від продажу скрапленого газу й 98,2 млн. грн. (2,4%) – від продажу стисненого газу.

На 1 лютого 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 130,2 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного пального, 6,4 тис. тонн скрапленого газу й 0,5 тис. тонн стисненого газу.