АМК проводить розслідування цінової ситуації на ринку нафтопродуктів

Антимонопольний комітет України проводить розслідування щодо зростання цін на нафтопродукти, котре мало місце наприкінці 2010 – початку 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.

«Ми справді проводимо розслідування щодо можливої змови учасників цього ринку наприкінці 2010 – початку 2011 року в частині завищення цін на пальне», – сказав Ю.КРАВЧЕНКО.

Також він повідомив, що АМК надав свої пропозиції стосовно формування формули ціни, котра встановлюється експертно-аналітичною групою.

За його словами, пропозиції були прийняті і «будуть враховані при визначенні чергового цінового коридору для основних гравців ринку (нафтопродуктів – УНІАН)».

Ю.КРАВЧЕНКО зазначив, що розслідування ще не завершене, проте рішення з цього питання планується прийняти вже найближчим часом.