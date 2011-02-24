Ціна нафти досягла 30-місячного максимуму

Ціна нафти на торгах у четвер, 24 лютого, досягла найвищих рівнів за останні 30 місяців на тлі ескалації конфлікту в Лівії і очікувань зниження постачань нафти з цього регіону.

Зокрема, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,41 долара, або на 0,42% - до 98,51 долара за барель.

Спотова ціна на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 1,26 долара, або на 1,13% - до 112,51 долара за барель, передає Bloomberg.

У Лівії, яка має в своєму розпорядженні найбільші запаси нафти на африканському континенті, з 15 лютого продовжуються масові акції протесту проти правлячого в країні 42 роки режиму Муамара Каддафі. За даними міжнародних правозахисних організацій, кількість загиблих під час придушення безладів перевищила 600 осіб, кількість поранених - близько 4 тисяч.