Роз'яснювати оплату електроенергії за новими тарифами зобов'язали обленерго

Національна комісія регулювання електроенергетики зобов`язала енергопостачальні компанії роз`яснити населенню порядок розрахунку вартості спожитої електроенергії у зв`язку із введенням з 1 лютого дворівневого тарифу для побутових абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

Рішення ухвалено у зв`язку з численними зверненнями побутових споживачів з проханням роз`яснити порядок обчислення вартості спожитої електроенергії.

Регулятор зобов`язав обленерго роз`яснити населенню застосування нових тарифів і навести приклади розрахунку вартості електроенергії для різних категорій побутових споживачів.

Крім того, комісія зобов`язала всі обленерго в двотижневий термін надати копії бланків платіжок за електроенергію, які виставлятимуться для оплати після 1 лютого. За інформацією комісії, низка обленерго ще не привели свої бланки у відповідність з новим порядком розрахунку тарифів.

Голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО під час сьогоднішнього засідання нагадав, що роз`яснення порядку оплати електроенергії міститься на сайті комісії.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових абонентів на 30% з 1 лютого при перевищенні ліміту споживання 150/250 кВт.

НКРЕ підвищила ціни на електроенергію для населення, яке споживає понад 150 кВт/год., на 30% з 1 лютого ц.р.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити й електроустановки для обігріву, які проживають у містах, з лютого зросте на 30% – до 31,67 копійок за кВт/год. (з ПДВ); тариф для сільського населення, яке не використовує електроплити й електроустановки для обігріву, також зросте на 30% – до 29,25 копійок за кВт/год. (з ПДВ).

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% – 24,34 копійки за кВт/год. (з ПДВ). При цьому для даної групи споживачів поріг споживання, при якому налічуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться тільки до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250 кВт/год. відповідно).